HABER
  4. Avcılar'da darp edilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı

Avcılar'da darp edilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

AVCILAR'da oturan bir garson oturduğu evin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı.

İhsan DÖRTKARDEŞ,/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da oturan bir garson oturduğu evin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı. Ramazan Sun darp edilmesine rağmen parayı vermedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'deki bir kafede garson Ramazan Sun, iş çıkışı ATM'den evinin kirası olan 900 TL'yi çekti. Sun'u takip eden bir kişi arkasından yaklaşırken, bir kişi de karşı kaldırımdan koşarak yanına geldi. Şüpheliler Sun'u döverek, parasını almaya çalıştı. Sun, montunun iç cebinde sakladığı parayı vermemekte direndi. Sun bağırarak yardım isterken, 2 kişi yüzüne defalarca yumruk ve tekme attı. Ramazan Sun'dan parayı alamayacaklarını anlayan, Sun'un bağırmasıyla panikleyen saldırganlar yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, yaralı Ramazan Sun için sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler kimliklerini belirledikleri saldırganları aramaya başladı.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Kars’ta tilkilerin av mesaisi başladıKars’ta tilkilerin av mesaisi başladı
(Özel) Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada(Özel) Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altında! İstanbul'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında!

Göbeklitepe dünyanın en iyi 25 seyahat noktası arasında yer aldı

Dünyanın en iyi 25 seyahat noktası! Türkiye'den sadece orası var

Afganistan'da iki ABD askeri bombalı saldırıda öldürüldü

İki ABD askeri bombalı saldırı ile öldürüldü

Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Antalya'da Alara Çayı üzerinde kurulacak HES'e Danıştay'dan iptal kararı

Köylüler dava açmıştı! Danıştay'dan HES kararı!

İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu

İYİ Partili başkandan devlete çağrı: Develere talibim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.