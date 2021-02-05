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Avcılar’da define kazısı yaparken zabıta ekiplerine yakalandılar

05.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, TEM otoyolu kenarında define kazısı yapan şahısları suç üstü yakaladı.

Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, TEM otoyolu kenarında define kazısı yapan şahısları suç üstü yakaladı. Yaklaşık 25 metre kazı yapan zanlılar, polis ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Avcılar Belediyesi’ni arayan bir vatandaş Tahtakale Mahallesi’nde TEM otoyolu kenarında boş alanda define kazısı yapıldığı ihbarında bulundu. Harekete geçen Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, belediyede görevli arkeologlarla birlikte bölgeye gitti. İhbar olan bölgede yaklaşık 25 metrelik bir çukur gören ekipler, dışarıda bir jeneratörün çalıştığını tespit etti. Kazı yapılan alana doğru seslenen zabıta ekipleri içeridekiler dışarı çıkmasını istedi. Kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlılar, kazı alanından dışarı çıkartıldı. Bu sırada zanlılardan biri olay yerinden kaçarken, 2 kişi ise Zabıta ekipleri tarafından olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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