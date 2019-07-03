Avcılar’da denizde can pazarı

Avcılar’da kayalıkların arasından denize giren 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Denizköşkler sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklar bölgesinde tek başına denize giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar denize atlayarak yardımına koştu. Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde gözden kaybolan çocuğu yine vatandaşlar buldu. Denizden çıkartılan erkek çocuğu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

