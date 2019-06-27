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Avcılar’da denizden erkek cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

Avcılar sahilinde denizden kimliği henüz bilinmeyen orta yaşlarda bir erkek cesedi çıktı.

Avcılar’da denizden erkek cesedi çıktı

Avcılar sahilinde denizden kimliği henüz bilinmeyen orta yaşlarda bir erkek cesedi çıktı. Deniz polisinin kıyıya çıkardığı cesetle ilgili inceleme yapılmaya başlandı.
Olay, Gümüşpala Sahili’nde bulunan lunaparkın önündeki kayalıklarda meydana geldi. Sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, denizde olan cesedi incelemek için deniz polisine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi kıyıya çıkardı. 112 ekiplerinin incelediği ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şahısın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu öğrenilecek.

Avcılar’da denizden erkek cesedi çıktı

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