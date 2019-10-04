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Avcılar’da deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerinin başka okullara sevk edilmesinin ardından, Avcılar’da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi.

Avcılar’da deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerinin başka okullara sevk edilmesinin ardından, Avcılar’da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.
Silivri açıklarında 26 Eylül günü 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrasında kent genelinde 29 okul, hasarlı olduğu gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmıştı. Dün de Avcılar’da hasarlı olduğu ileri sürülen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda hasar tespiti için eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen okulun 17 Ağustos 1999 depreminde de hasar gördüğü ve daha sonra güçlendirme çalışması yapıldığı ileri sürüldü.
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Duyuruda, Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin Pazartesi günü hangi okulda eğitime devam edeceklerinin duyurulacağı belirtildi.

Avcılar’da deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

Avcılar’da deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

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