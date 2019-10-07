HABER

Avcılar’da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’da hasar gördüğü tespit edilen bir bina daha tahliye edilerek mühürlendi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’da hasar gördüğü tespit edilen bir bina daha tahliye edilerek mühürlendi. Bina drone ile havadan da görüntülendi.
Avcılar’da 5,8’lik depremin ardından hasarlı binaların tahliyesi devam ediyor. Cihangir Mahallesi’nde kolonlarında çatlak ve korozyon olduğu belirlenen Sarıgül Apartmanı’ndaki vatandaşlar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina daha sonra mühürlendi. 40 yıldır oturdukları binadan tahliye edilen bir kadın, "Binayı bıraktıktan sonra ben de Adana’ya gideceğim" dedi.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)
Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattıRasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.