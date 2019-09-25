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Avcılar’da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında Avcılar’da 5 katlı binanın 4’üncü katındaki daire dahilinde meydana gelen çatlaklar ev sakinlerini korkuttu.

Avcılar’da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında Avcılar’da 5 katlı binanın 4’üncü katındaki daire dahilinde meydana gelen çatlaklar ev sakinlerini korkuttu. Konuyla ilgili konuşan daire sahibi Baykar Hergüner, "Yetkililer geldi, büyük bir zarar olmadığını söylediler" dedi.
Dün saat 11.01 sırlarında Silivri’nin 20 kilometre açıklarında 4.6 şiddetinde korkutan bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrasında gözler 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında İstanbul’un en çok yıkıma uğrayan ilçesi Avcılar’a çevrildi. Cihangir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında bulunan Hergüner ailesinin evinde deprem sonrasında duvarlarda çatlaklar oluştu. Oluşan çatlaklar sonrası korkuya kapılan aile yetkililere haber verdi. Eve gelen yetkiler binada ve daire de incelemeler yaptı. Hergüner, "Oradaki çatlaklar depremden önce yoktu. Eşim arayınca geldim baktım çatlaklar vardı. Yetkililerde geldiler Allah razı olsun. Onlarda büyük bir zarar olmadığını söylediler. Herhangi bir risk yok" dedi.

Avcılar’da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

Avcılar’da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

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