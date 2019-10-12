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AVCILAR'DA DEPREMDE YIKILAN MİNARENİN İLK PARÇASI SÖKÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Avcılar'da yıkılan cami minaresinin sökülme işlemine başlandı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Avcılar'da yıkılan cami minaresinin sökülme işlemine başlandı. Minareden ilk etapta 20 tonluk bir parça söküldü. Minarenin yıkımının 3 gün süreceği öğrenildi.
Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin kalan kısmının söküm işlemine başlandı. Minareyi söken firma ve Avcılar belediyesi çalışanları tarafından sabah saatlerinde güvenlik önlemleri alındı. Avcılar merkezden D-100 yan yola çıkan yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Minarenin içine giren işçiler içeriden kesim yaptı. Daha sonra minarenin yaklaşık 20 tonluk bir kısmı vinç yardımıyla yerinden söküldü.

"YIKIM 3 GÜN SÜRECEK"
Yıkımı gerçekleştiren firmanın mühendisi Yavuz Baştürk, "Yıkım ortalama 3 gün sürecek. İlk önce vinçle çalışma yapacağız daha sonra makas kırımlarımız gelecek onlarla yıkıma devam edeceğiz. İçeride arkadaşlar kesim yapıyorlar daha sonra vinç yardımıyla aşağı alınacak" diye konuştu.

"GENEL OLARAK DENİZ KUMU KULLANILMIŞTIR"
Deniz kumu iddiaları hakkında konuşan Baştürk, "Yaklaşık 35 yıllık bir bina. Burada genel olarak yapılan işlerde deniz kumu kullanılmıştır. Bu binada da gözümüze çarpan şeyler oldu. Acil yıkılması gereken bir yerdi. Burada da yıkım, yenileme çalışması devam edecek. Biz ilk önce tehlikeyi en az seviyeye indirip diğer işlemleri yapacağız." dedi.
Caminin tamamen yıkılıp yıkılmayacağı yapılacak detaylı incelemeden sonra belli olacak.

Görüntü Dökümü:
(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
-Sökülen parçanın yere indirilmesi
(AKTÜEL)
-Minarenin bir kısmının vinç yardımıyla sökülmesi
-Söküm işleminin havadan görüntülenmesi
-20 tonluk parçanın yatırılması
-Firma mühendisiyle röp.
-Genel ve detay görüntüler

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