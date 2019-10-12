Avcılar'da depremde yıkılan minarenin ilk parçası söküldü

Şahin BOZKURT-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Avcılar'da yıkılan cami minaresinin sökülme işlemine başlandı. Minareden ilk etapta 20 tonluk bir parça söküldü. Minarenin yıkımının 3 gün süreceği öğrenildi.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin kalan kısmının söküm işlemine başlandı. Minareyi söken firma ve Avcılar belediyesi çalışanları tarafından sabah saatlerinde güvenlik önlemleri alındı. Avcılar merkezden D-100 yan yola çıkan yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Minarenin içine giren işçiler içeriden kesim yaptı. Daha sonra minarenin yaklaşık 20 tonluk bir kısmı vinç yardımıyla yerinden söküldü.

"YIKIM 3 GÜN SÜRECEK"

Yıkımı gerçekleştiren firmanın mühendisi Yavuz Baştürk, "Yıkım ortalama 3 gün sürecek. İlk önce vinçle çalışma yapacağız daha sonra makas kırımlarımız gelecek onlarla yıkıma devam edeceğiz. İçeride arkadaşlar kesim yapıyorlar daha sonra vinç yardımıyla aşağı alınacak" diye konuştu.