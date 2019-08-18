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Avcılar'da depreme dikkat çekmek için "Heykel Adam" oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

MARMARA Bölgesi'ni vuran Gölcük Depremi'nin 20'nci yıl dönümünde bir grup sanatçı, felakette 246 kişinin hayatını kaybettiği Avcılar'da deprem ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 'Heykel Adam' duruşunda bulundu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MARMARA Bölgesi'ni vuran Gölcük Depremi'nin 20'nci yıl dönümünde bir grup sanatçı, felakette 246 kişinin hayatını kaybettiği Avcılar'da deprem ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 'Heykel Adam' duruşunda bulundu.

Avcılar'daki Çığlık Sanat Merkezi Genel Yönetmeni Cemal Uçarman ile üç sanatçı, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi' tepeden tırnağa bronz renk boyalı hale geldi. Uçarman ve üç arkadaşı, kaidesinde felakette hayatını kaybeden 246 kişinin isminin yer aldığı Deprem Anıtı önünde, enkaz altında kalan ve çaresizlik içerisinde görünen insanları canlandıran heykel duruşları ile performanslarını sergiledi. Yaklaşık 1.5 saat heykel gibi duran sanatçıların önlerinde deprem kelimesinin ilk harflerini kullandıkları "Denetle, Emniyet, Planlı Yapı, Rantlaştırma, Etik Ol, Malzemeden Çalma" yazısına dikkat etmeyenler önce ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Daha sonra dikkatle inceledikleri sanatçıların bol bol fotoğrafları çekti.

Çığlık Sanat Merkezi Genel Yönetmeni Cemal Uçarman, 17 Ağustos'un yıldönümünde yapmak istedikleri bu etkinliği İstanbul'u teslim alan yağış nedeniyle 1 gün gecikmeli yapabildiklerini anlatırken, "Toplumsal duyarlılığı arttırmak istiyoruz. Deprem gerçeğine karşı her kesime görevler düşüyor. Sanatçı olarak bu konuda bizim de sorumluluğumuz var. Çok güzel tepkiler aldık" dedi.

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