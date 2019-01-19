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AVCILAR'DA DONDURMA FABRİKASINDA YANGIN(ALEVLİ GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL DHA Avcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Avcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülenirken fabrikanın alev alev yanması da vatandaşların cep telefonlarının kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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Çatının alev alev yanması(Cep telefonu kamerası)
-Yana çatı ve itfaiye müdahale havadan
-Yana çatıdan görüntü
-itfaiyenin müdahalesi
-detaylar

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