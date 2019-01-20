Avcılar'da dondurma fabrikasının çatısı alev alev yandı

Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) AVCILAR'da bir dondurma fabrikasının çatı kısmında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikanın çatısına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi yangının büyümesini önledi. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken fabrikanın çatısında maddi zarar meydana geldi. Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir dondurma fabrikasının çatı kısmında gece saat 21:45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşlar fabrikanın çatı kısmından alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü esnada yangına müdahale etti. Bu sırada çalışan işçiler fabrikadan tahliye edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı da olay yerine gelen sağlık görevlileri hazır bekledi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Fabrikada çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de fabrikada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Fabrikanın çatısının alev alev yanması ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarının kamerlalarına yansıdı.

