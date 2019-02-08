Avcılar’da dubleks ev alev alev yandı (2)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da 4 katlı binanın üstteki dubleks dairesi çıkan yangında tamamen küle döndü. Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’ndeki Ormanlı Caddesi üzerindeki 4 katlı binada başladı. İddiaya göre, aynı zamanda hediyelik eşya imal edilerek satılan en üst kattaki dubleks dairede nedeni henüz bilinmeyen yangın başladı. Alevler kısa sürede binanın üst katını tamamen kapladı. İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avcılar istasyonundan ekipler gönderildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesi ile evde oturan 1’i bebek 3 kişi kurtarılırken, 112 Acil Servis’e de haber verildi. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangın ekiplerin mühadalesi ile söndürülürken, dubleks daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina sakinlerinden biri, “Bu binadaki elektrik tesisarı matbaa makinesini kaldırır mı? Burada oturuyor, doğum günü gibi kutlamalar için hediyelik eşya hazırlayıp satıyorlardı" dedi. Polis ve itfaiye soruşturmayı sürdürüyor.
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