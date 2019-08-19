İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın en üst katındaki iki dairenin duvarlarının olmadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul dışındaki bir hastanede kuvözde bulunan bebekleri nedeniyle evlerine dönemediklerini söyleyen Turgut Adıktı ve eşi Selin Adıktı, mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Taşınma hazırlıklarındaki çift, yatak odalarının da drone ile görüntülendiğini belirterek, görüntüleyenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki 40 yıllık 4 katlı Saray Apartmanı 6 Temmuz’da kentsel dönüşüm kapsamında iş makineleriyle yıkılırken bitişikteki aynı müteahhitin yaptırdığı Güven Apartmanı’nın en üstte 4’üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı ortaya çıkmıştı. Dairelerden birinin duvarları yıkımı yapan müteahhit tarafından kısa sürede örüldü ancak bitişikteki Turgut-Selin Adıktı çiftinin oturduğu dairenin sokağa bakan cephesi açık kaldı. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olan Turgut Adıktı ve eşi Selin Adıktı dün evlerine dönebildi. Turgut Adıktı, "İstanbul dışında, en az 10 gündür; erken dünyaya gelen ve halen kuvözde olan bebeğimi yaşatmak için koşturuyordum. Onun için eve dönemedim" dedi.