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AVCILAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

  Avcılar'da bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.  Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Avcılar'da bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı, şerit çekerek incelmelerde bulundu. Yapılan inlemelerde cesedin 49 yaşındaki Özkan E.'e ait olduğu belirlendi.
İncelmelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Sokaktan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Cesedin araca konuluşu
-Diğer detaylar

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