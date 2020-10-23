Avcılar’da eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Avcılar’da eşi Ayten Deligözoğlu’nu ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu’nun yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında sanık Deligözoğlu’nun, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Avcılar’da 25 Aralık 2018 tarihinde eşi Ayten Deligözoğlu’nu (41) ikamet ettikleri evde, silah ile vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu’nun (39) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ayten Deligözoğlu’nun ailesi ile tarafların avukatları katılırken, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yolu ile bağlandı.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, kolluk güçlerinin olay yerine gittiğinde müştekiler Medet Adıgüzel, Murat Adıgüzel ile şüpheli Hasan Deligözoğlu’nun arasında boğuşma olduğunu ve maktul Ayten Deligözoğlu’nun evin koridor kısmında başından yaralanmış bir şekilde yattığını kaydetti. Müşteki Murat Adıgüzel’e olayın sorulduğunun anlatıldığı mütalaada, şüphelinin kendisini arayarak maktulü öldürdüğünü söylediği, ailevi sebeplerden dolayı tartıştıklarını ve maktulün ruhsatsız silah ile kendisine ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini, sonrasında ise kendi başına silah dayayarak ateş edip yere düştüğü söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Mütalaada, sanık Deligözoğlu’nun savunmasında maktulün kendisini öldürdüğünü söylediği, tutuklandıktan sonra karakola yeni giysilerinin geldiği ve eski giysilerini cezaevine giderken avukatı A.E.’ye vererek çöpe atmasını söylediği anlatıldı. Uzmanlık raporuna yer verilen mütalaada, maktul ve sanığın her iki elinin iç ile dış kısımlarından gönderilen el swap numuneleri ile mukayese flaster bant numuneleri üzerinde atış artığına rastlanmadığı, ateş eden el veya ellerin atıştan sonra yıkanması, silinmesi durumunda atış artıklarının elde hiç kalmayabileceği kaydedildi. Dosya kapsamındaki deliller ve sanığın anlatımı doğrultusunda, iki insanın yere düşerken, silahın ateş alması halinde bitişik atış olamayacağını, olayın intihar olduğunu belirten herhangi bir emarenin bulunmadığını belirten savcılık, sanığın ‘eşi kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada söz alarak eşini öldürmediğini söyleyen sanık Deligözoğlu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.