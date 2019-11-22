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Avcılar'da eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:50 | Son Güncelleme

AVCILAR'da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in (41) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Eşi kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in (41) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Eşi kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Avcılar'da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan eşi Ayşegül Çelik'i (39) ve onun annesi Fehime Küçük'ü (58) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in davası görüldü. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu olarak yargılanan sanık Mehmet Reşit Çelik ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma, heyet değişikliği sebebiyle önceki zabıtların okunmasıyla başladı ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam etti.

BU DAVA TOPLUMSAL BİR ADALET MÜCADELESİDİR
Duruşmada söz alan avukat Mesude Büşra Küçük, önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, "Bu dava artık toplumsal bir adalet mücadelesi olmuştur. Geçen ay öldürülen 36 kadının 6'sı boşanma aşamasındadır. Artık erkeklerin, 'Bir başka erkek vardı' şeklinde bir söylemle kadınları öldürmesinin karşısında durulması gerekir. Biz bu mahkemenin bu kapsamda vicdani bir tatmin yaratarak, silahla olay yerine giden bu anlamda planlı hareket eden sanığın indirimsiz tasarlayarak öldürme suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.
Sanık avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep ederek, "Tahliye hususunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz" dedi.

MÜTALAADAN
Duruşma savcısı mütalaasında, aile arasında tartışmaların yaşandığı ve olay tarihi olan 27 Temmuz 2018 tarihinden bir ay önce Ayşegül Çelik'in boşanma davası açtığını belirtti. Olaydan birkaç gün önce sanık ile maktul Ayşegül Çelik'in, aile meselelerini konuşmak için anlaştıkları ve olay tarihinde sanık Reşit Çelik'in, maktulün okuluna geldiği aktarıldı. Savcı mütalaasında, sanık ile maktul arasında tartışma çıktığını dile getirerek, sanığın olay yerinden ayrıldığını fakat kısa bir süre sonra geri dönerek Ayşegül Çelik'e birçok kez ateş ederek öldürdüğünü kaydetti. Cinayetin ardından çocukları görmek üzere eve giden sanık Reşit Çelik'in, eşiyle olan problemlerinden sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve aynı zamanda teyzesi olan Fehime Küçük'ü de öldürdüğü anlatıldı. Otopsi raporlarına da değinen savcı, Ayşegül Çelik'e 8 adet, Fehime Küçük'e ise 2 adet mermi çekirdeğinin isabet ettiğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET İSTEDİ
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı suçları işlediğini ve suçların sabit olduğunu belirtti. Savcı, sanığın Fehime Küçük'ü öldürülmesiyle ilgili "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, eşi Ayşegül Çelik'i öldürmesiyle ilgili ise "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatının mütalaaya karşı savunmada bulunması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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