Avcılar'da eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in (41) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Eşi kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Avcılar'da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan eşi Ayşegül Çelik'i (39) ve onun annesi Fehime Küçük'ü (58) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in davası görüldü. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu olarak yargılanan sanık Mehmet Reşit Çelik ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma, heyet değişikliği sebebiyle önceki zabıtların okunmasıyla başladı ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam etti.

BU DAVA TOPLUMSAL BİR ADALET MÜCADELESİDİR

Duruşmada söz alan avukat Mesude Büşra Küçük, önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, "Bu dava artık toplumsal bir adalet mücadelesi olmuştur. Geçen ay öldürülen 36 kadının 6'sı boşanma aşamasındadır. Artık erkeklerin, 'Bir başka erkek vardı' şeklinde bir söylemle kadınları öldürmesinin karşısında durulması gerekir. Biz bu mahkemenin bu kapsamda vicdani bir tatmin yaratarak, silahla olay yerine giden bu anlamda planlı hareket eden sanığın indirimsiz tasarlayarak öldürme suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.