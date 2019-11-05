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Avcılar'da eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:39 | Son Güncelleme

AVCILAR'da dini nikahlı eşi Ercan A., tarafından 10 yerinden bıçaklanarak, öldürülen 40 yaşındaki Seda Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.  Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında dün meydana gelen olayda aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Ercan A., dini nikahlı eşi Seda Kurt ile tartıştı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da dini nikahlı eşi Ercan A., tarafından 10 yerinden bıçaklanarak, öldürülen 40 yaşındaki Seda Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında dün meydana gelen olayda aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Ercan A., dini nikahlı eşi Seda Kurt ile tartıştı. Ercan A., mutfaktan aldığı bıçakla Seda Kurt'u öldürdü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaparak, Ercan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Seda Kurt için bugün Avcılar Merkez Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kurt kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt'taki İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HEMEN BULUNUP EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Cenaze töreninde konuşan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Kızım Seda'ya şiddet uyguladığını görmedim. Ancak, sürekli söylenir olay çıkarırdı. Kızım bir keresinde eşi ile telefonla konuşurken 'Bana vurduğun tokat' demişti. Hemen bulunup en ağır ceza verilsin. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Akar, 2 yaşındaki torununu geçici olarak teyzesine verdiğini, söyledi. Akar, öldürülen kızının Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü emrinde Gürpınar taraflarındaki kadın sığınma evinde bir süre güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Kadın sığınma evinde kalan bir kadını bıçaklı saldırgandan korumak isterken kendisini öne atmıştı. Bacağından bıçaklandı. 12 dikiş atıldı. Bu olayı anlatırken, 'Kendimi atmasam belki kadını öldürecekti' demişti" diye konuştu.

ŞÜPHELİNİN KAÇMASI KAMERADA

Öte yandan eşini öldüren şüphelinin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde evden çıkan şüpheli kaçıyor. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri geliyor.

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