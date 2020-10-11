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  4. Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi.

Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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