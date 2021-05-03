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  4. Avcılar'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan böyle atladı

Avcılar'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan böyle atladı

03.05.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da, yanındaki arkadaşlarının yardımıyla bir evin balkonuna çıkan şüpheli, ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten atladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Nisan Cumartesi günü 05.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın ilk katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheliden 2'si ellerini birleştirip arkadaşlarını kaldırarak ilk kattaki dairenin balkonuna soktu. Belinden çıkardığı tornavida ile balkon camını açan şüpheli eve girdi. Bu esnada çıkan seslere uyanan ev sahibi, karşısında hırsızı görünce eşine "Tabancamı getir" diyerek seslendi. Korkan hırsız, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan atlayarak arkadaşlarını da alıp kaçtı. Yaşananların ardından ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan ilginç hırsızlık girişimi ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelilerin arkadaşlarını balkona çıkarması, hırsızın eve girişi ve balkondan atlayıp kaçması yansıdı.

"İKİSİ ELLERİNİ PİRAMİT ŞEKLİNDE YAPIYORLAR, BİRİNİ ÇIKARTIYORLAR"

Yaşanan hırsızlık girişimini gören Emre Karan, "05.00 - 05.30'da 4 kişi gelmişler. O kadar rahatlar ki sanki günlük rutinleri gibi. Şuradan giriyorlar. Oradan ben merdivenle çıkmaya üşenirim. Biri burada bakıyor. Diğer ikisi piramit şeklinde yapıyorlar, birini çıkartıyorlar. Tornavidayla açıyor. Sonra bir 15 dakika kadar dolaşıyor. İlginç olan o hiçbir şey çalmıyorlar. Tam çıkacakken, ev sahibi ile karşılaşıyorlar. Ev sahibinin dediğine göre 16 yaşındalar. Ev sahibi 'Silahımı getir' diyerek korkutuyor hırsızları. Onlar da kaçıyor. O kadar zaman dolanıyor, bir şey de çalamıyor. Her yerde geziyorlar. Üçüncü, dördüncü kata demir taktırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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