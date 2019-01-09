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Avcılar'da evden kombi hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 11:43 | Son Güncelleme

AVCILAR'da satılık boş bir evden kombi çalan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Avcılar'da evden kombi hırsızlığı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da satılık boş bir evden kombi çalan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi’nde bulunan satılık bir evden 2 Ocak’ta kombinin çalınmasıyla ilgili Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden olayı 21 yaşındaki B.D. ve 25 yaşındaki A.O.Ç.’nin yaptığını tespit etti. Ekipler, 4 Ocak’ta şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli A.O.Ç.’nin yapılan üst aramasında keski olarak bilinen metal parça ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D. ve A.O.Ç. emniyetteki ilk ifadesinde suçu kabul ederek kombiyi bir inşaata sakladıklarını söylediler. . Polis ekipleri inşaata giderek şüphelilerin sakladığı kombiyi alarak sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ve A.O.Ç. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin kombiyi çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da evden kombi hırsızlığı kameradaAvcılar'da evden kombi hırsızlığı kameradaAvcılar'da evden kombi hırsızlığı kamerada

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