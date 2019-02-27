Avcılar'da evinde tamirat yaparken düşüp öldü

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA) AVCILAR’da 1’inci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü. Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki binanın girişe yakın bölümde yerde kanlar içerisinde bir kişi olduğunu görenler hemen polise haber verdi. Sevk edilen 112 ekipleri yerde kanlar içerisinde cansız yatan kişinin öldüğünü belirledi. Bu kişinin evinin dış cephesinde spatula ile tamirat yapmak isterken düşen Ömer Kurt olduğunu belirledi. Olayı duyunca gelen Kurt’un yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

