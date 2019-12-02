HABER

Avcılar’da evlerinin yakınındaki markete giden dede ile torununa araba çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

Markete gitmek için evden çıkan dede ile torunu, kavşakta yolun karşısına geçmek isterken dikkatsiz sürücünün çarpması sonucu yaralandı.

Avcılar’da evlerinin yakınındaki markete giden dede ile torununa araba çarptı

Markete gitmek için evden çıkan dede ile torunu, kavşakta yolun karşısına geçmek isterken dikkatsiz sürücünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13:00 sıralarında Avcılar Kirazlı caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen dede ile torunu market alışverişi yapmak için evden çıktı. Oturdukları evin 100 metre yakınında bulunan markete gitmek için kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan dede ile torununa 34 CBZ 746 plakalı aracın sürücüsü çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle dede ile torunu yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan dede ile torunu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ile toruna kavşaktan dönmekte olan bir aracın çarptığı görülüyor. Kaza sonrası vatandaşların yardım için yaralılara doğru koştuğu ve kısa bir süre ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği anlar kameraya yansıyor.

Avcılar’da evlerinin yakınındaki markete giden dede ile torununa araba çarptı

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktıİçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı
DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyedeDEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.