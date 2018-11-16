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Avcılar'da fabrika boyahanesinde yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

AVCILAR'da elektronik ev aletleri üretimi yapan bir fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da elektronik ev aletleri üretimi yapan bir fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan 3 katlı elektronik ev aletleri fabrikasının boyahane bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın alarmı üzerine fabrikada bulunan işçiler fabrikayı terketti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 4 işçi ise 112 ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayı anlatan bazı işçiler , " Neden çıktığını bilmiyoruz, sirenler çaldı hemen fabrikadan çıktık. Boyahane kısmında başladı yangın" diye konuştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
(FOTOĞRAF)

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