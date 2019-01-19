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Avcılar'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

Fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir dondurma fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Avcılar dondurma fabrikası yangın

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