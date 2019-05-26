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Avcılar'da feci kaza: Dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

AVCILAR'da, makas atarak ilerlediği ileri sürülen bir otomobilin sıkıştırdığı Kuzgun Dizisi seti için çalışan kamyonet, üst geçidin direğine çarptı.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da, makas atarak ilerlediği ileri sürülen bir otomobilin sıkıştırdığı Kuzgun Dizisi seti için çalışan kamyonet, üst geçidin direğine çarptı. Kazada bacağı kopan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya sebep oldukları iddia edilen 3 kişi, otomobillerini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, Avcılar Şükrübey'de Bakırköy istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı. Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Ölen sürücünün kamyonetiyle, bir televizyon kanalında yayınlanan Kuzgun Dizisi'nin setine çalıştığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açılarak normale döndü. Polis ekipleri, kazaya neden oldukları iddia edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Birisi makasa atarak ilerliyordu. Adam direk buraya vurdu zaten. Bacağı koptu. Kamyonet sürücüsü inşallah ölmez. Bacağı koptu. Bacağı ayrı gitti hastaneye" dedi.

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