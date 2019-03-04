HABER

Avcılar’da fenerli deprem farkındalık yürüyüşü havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:19 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul’da en çok yıkıma uğrayan Avcılar’da ‘Deprem Haftası’ nedeniyle AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr.

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul’da en çok yıkıma uğrayan Avcılar’da ‘Deprem Haftası’ nedeniyle AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi kafalarına taktıkları arama kurtarma fenerleri ile farkındalık için yürüdü. Yürüyüş havadan da görüntülendi.
1999 yılında kent genelinde en çok yıkıma uğrayan ilçelerden birisi Avcılar olmuştu. 1-7 Mart Deprem Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla Avcılar Marmara Caddesi’nde yürüyüş düzenlendi. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşte deprem gerçeğine ve riskli yapılara dikkat çekildi. Vatandaşlar kendilerine dağıtılan arama kurtarma fenerlerini kafalarına takarak yürüyüşte Ulusoy ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan’a eşlik etti.
Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan İbrahim Ulusoy, "Güzel Avcılarımız 1999 yılında acı bir olay yaşadı, bir deprem yaşadı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Depremi önlemekte mümkün değil. Bizim burada yapacağımız depreme karşı tedbir almak. Sağlam ve fiziki manada her açıdan sağlam yapılar oluşturmak, güzel bir mimar çalışması yapmak. Tüm dünyada bu şekilde yapılıyor. Hatırlarsınız belki de Japonya çok ağır depremler yaşayan, deprem kuşağında olan bir ülke. Aynı zamanda depreme karşı almış olduğu tedbirlerle zaten dünyada örnek olan ülkelerden birisi. Bu açıdan sürekli ben ifade ediyorum, bizim depremle ne zaman karşılaşacağımız belli değil. Fakat biz bugün burada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Cumhur İttifakı’nın oluşturmuş olduğu bu güç, bu enerji ile her konuya parmak basıyor, diyoruz ki belediyecilik farkındalıktır, belediyecilik halkın yararına, milletin faydasına her türlü adımı atmaktır. Şu anda Deprem Haftası içerisinde bulunuyoruz. Depremi yaşamış olduğumuz bu acı olayı tekrar bir daha hatırlamak istemiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbim’den rahmet diliyorum. Onlara birer Fatiha okuyalım. Depremde farkındalık oluşturmak için bir ışık yakmak manasında bu farkındalık organizasyonunu düzenlendik” dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
"Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak""Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak"
HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Damat dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.