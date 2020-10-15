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Avcılar’da gazete bayisinden sigara çalan hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Avcılar’da, gazete bayisinden sigara çalan yabancı uyruklu 2 şahıs polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, dün gece ilçede devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi E-5 Karayolu Kuzey Yanyol varyant altında 2 şüpheli kişinin beklediğini ve şahısların bir süre sonra taksi durdurarak ağaçlar arasından çuval çıkardıklarını tespit etti.

Avcılar’da gazete bayisinden sigara çalan hırsızlar yakalandı

Avcılar’da, gazete bayisinden sigara çalan yabancı uyruklu 2 şahıs polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece ilçede devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi E-5 Karayolu Kuzey Yanyol varyant altında 2 şüpheli kişinin beklediğini ve şahısların bir süre sonra taksi durdurarak ağaçlar arasından çuval çıkardıklarını tespit etti. Bu sırada polisin geldiğini gören şüpheliler, çuvalı bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelileri kovalayan polis, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Mehmet A. (24) ve Mirza A. (20) adlı 2 şüpheliyi yapılan takip sonucu Firuzköy Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada kıstırdı. Terk edilmiş binaya kaçan 2 zanlı, peşlerindeki polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve çuvalda yapılan aramada bin 121 paket farklı markalarda sigara, 4 bin 856 lira para, hırsızlık olayında kullanılan kerpeten ve keski aleti ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, zanlıların olayı Üniversite Mahallesinde bulunan bir gazete bayisinden gerçekleştirdikleri belirlendi. Aynı gün “İş yerinden Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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