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Avcılar’da gece yarısı banka soyma girişimi

22.12.2020 07:22 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir bankanın camını taşla kırarak bankayı soymaya kalkışan 1 şüpheli şahıs, banka alarmının devreye girmesiyle kaçarak kayıplara karıştı.Olay, saat 04:00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankada yaşandı.

Avcılar’da gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir bankanın camını taşla kırarak bankayı soymaya kalkışan 1 şüpheli şahıs, banka alarmının devreye girmesiyle kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, saat 04:00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankada yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüpheli, soygun için bankanın camını kırdı. Camı kırdıktan sonra bankaya giren şüpheli yaklaşık 1 dakika içeride kaldı. Bankanın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte şüpheli şahıs korku ve panik yaşayarak bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Banka güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bankaya ait güvenlik kameraları incelenirken olay yeri ekipleri banka ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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