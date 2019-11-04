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AVCILAR'DA GÜÇLENDİRİLEN ORTAOKULDA YENİDEN EĞİTİME BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:35 | Son Güncelleme

SİLİVRİ’de 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edilen Avcılar’daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’ndaki çalışmalar tamamlandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ’de 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edilen Avcılar’daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’ndaki çalışmalar tamamlandı. Öğrenciler 1 ay sonra yeniden sınıflarına kavuşurken, aileler ve öğrenciler tedirgin olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Eylül ayının sonunda Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki, 49 öğretmen ve 960 öğrencili Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İstanbul Valiliği, bunun üzerine Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ile birlikte il genelindeki 29 okulda eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan planlama ile Avcılar’daki bu okula giden öğrencilerin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulunduruldu. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçti. Ortaokul binasının arka cephesindeki güçlendirme çalışmaları tamamlanınca Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri 4 hafta sonra bugün eski okullarına kavuştu.

VELİLER TEDİRGİN

Veliler, bu sabah çocuklarını ortaokula getirirken, binadaki güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ancak, içlerinin rahat olmadığını söyledi. Kalbiye Özgün, okula getirdiği torununun çok korktuğunu, onu "40 yıl deprem olmayacak, üstelik sen üst kattasın" diyerek teselli ettiğini anlattı.

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