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Avcılar'da güvercin kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

AVCILAR'da ayağı ağacın dalları arasına sıkışan bir güvercin belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Avcılar'da güvercin kurtarma operasyonu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da ayağı ağacın dalları arasına sıkışan bir güvercin belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'ndan geçenlerin yem attığı güvercinlerden birinin ayağı konduğu dalda sıkıştı. Kanatlarını çırparak kurtulmaya çalışan güvercini görenler arasında bulunan bir genç ağaca tırmanarak, kurtarmak istedi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye görevlileri, gencin düşme tehlikesi olduğunu belirterek tırmanışa izin vermedi. Avcılar Belediyesi'ne ait sepetli kamyon yarım saat içerisinde parka geldi ve bir görevli sepete binerek ulaştığı dalı keserek güvercini aldı. Bacağından yaralandığı anlaşılan kuş, veteriner müdürlüğünde tedavi altına alındı.

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da güvercin kurtarma operasyonuAvcılar'da güvercin kurtarma operasyonuAvcılar'da güvercin kurtarma operasyonuAvcılar'da güvercin kurtarma operasyonu

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