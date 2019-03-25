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Avcılar’da haftanın ilk iş günü vatandaşlara kahvaltı sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Avcılar’da haftanın ilk günü işe ve okula giden vatandaşlara AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar’da haftanın ilk iş günü vatandaşlara kahvaltı sürprizi

Avcılar’da haftanın ilk günü işe ve okula giden vatandaşlara AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından sıcacık poğaça ve meyve suyu ile kahvaltı sürprizi yapıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, saha çalışmalarına devam ediyor. Sabah erken saatlerde haftanın ilk iş günü bir çoğu okula ve işe giden vatandaşlara Ulusoy’dan sıcacık poğaça ve meyve suyu ile kahvaltı sürprizi yapıldı. Ulusoy ve ekibi metrobüs güzergahını kullanan vatandaşlara binlerce poğaça ve meyve suyunu dağıttı. Vatandaşlara kahvaltı için poğaça dağıtan Ulusoy, vatandaşlarla uzun süre sohbette etti.

Avcılar’da haftanın ilk iş günü vatandaşlara kahvaltı sürprizi

Avcılar’da haftanın ilk iş günü vatandaşlara kahvaltı sürprizi

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