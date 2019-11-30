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Avcılar’da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Avcılar’da girdikleri elektronik eşya dükkanından kaçarken bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Avcılar’da girdikleri elektronik eşya dükkanından kaçarken bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızların bekçilerle girdiği çatışma anları ise kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar, Bahçelievler ve Güngören’de girdikleri iş yerlerinden 150 bin liralık hırsızlık yapan şebeke polis operasyonuyla yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüphelinin Avcılar’da ‘Gece Kartalları’ olarak adlandırılan bekçilerle girdikleri silahlı çatışma anları ise kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde bir otomobille mağazanın bulunduğu yere gelen hırsızlardan 3’ünün araçtan inerek dükkana yöneldikleri görülüyor. Kar maskeli hırsızlardan araçta bekleyen şüphelinin alarmın çalmasıyla otomobille kaçtığı görülüyor. Bekçilerin dur ihtarına uymayan hırsızların ateş açarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Çıkan çatışmanın ardından hırsızların ellerindeki malzemeleri yere atarak kaçtıkları görülüyor.
Özel ekip oluşturuldu, son 15 günün güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Bahçelievler ve Güngören’de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturan polis, 26 Kasım Salı günü Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla olayın şüphelisi olduğu belirlenen 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca, çok sayıda mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüphelilerden Sinan B. (26), Mehmet B. (25) ve Rıdvan A. (20) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki E.T. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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