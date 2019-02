"Avcılar’da hizmet yok, hezimet var"

"KADINLAR, GENÇLER, YAŞLILAR VE ENGELLİLER ARTIK ÇARESİZ DEĞİL"

Yılmak bilmeden gece gündüz çalışacaklarını dile getiren İbrahim Ulusoy, "Planlarımız, projelerimiz hazır. Uzun zamandır Avcılar için neler yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Evet, yapacak çok şey var ama zorluklar bizi yıldıramaz. Belediyemiz her vatandaşımıza ama özellikle her gence, her yaşlıya ve her engelli vatandaşımıza hizmet verecek şekilde konumlanacak. Spor ve kültür dahil tüm faaliyetlerimizi en küçük yerleşim noktalarına kadar götüreceğiz" dedi.