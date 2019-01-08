Avcılar'da hurdalık yangını (1)

Alper KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir hurdal\u0131kta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdal\u0131kta saat 12.30 s\u0131ralar\u0131ndan yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle yo\u011fun duman y\u00fckseldi. Yang\u0131na itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nCinsel yolla bula\u015fan vir\u00fcs pani\u011fi! Dikkat...Bitlis'te 74 kilo 21 gram metamfetamin ele ge\u00e7irildi\u00dcniversitede t\u00fcfekle intihar giri\u015fiminde bulunan gen\u00e7 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum