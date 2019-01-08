Avcılar'da hurdalık yangını (1)

Alper KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir hurdal\u0131kta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdal\u0131kta saat 12.30 s\u0131ralar\u0131ndan yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle yo\u011fun duman y\u00fckseldi. Yang\u0131na itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.En iyi \u00e7\u0131plak sahnelerSuriyelilere sahte kimlik d\u00fczenleyen 7 ki\u015fiye g\u00f6zalt\u0131Tekirda\u011f'da facia; dereye u\u00e7an otomobilde 3'\u00fc \u00e7ocuk 8 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc (3)\u00a0
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