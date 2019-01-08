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Avcılar'da hurdalık yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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