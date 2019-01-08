Avcılar'da hurdalık yangını (3)

Alper KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir hurdal\u0131kta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdal\u0131kta saat 12.30 s\u0131ralar\u0131ndan yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle yo\u011fun duman y\u00fckseldi. Yang\u0131na itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.PARTNERNeredeyse 'pi\u015fti'Yola terk edilen otomobil yand\u0131Telefon doland\u0131r\u0131c\u0131s\u0131 kuryeleri, bankadan para \u00e7ekerken yakaland\u0131
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