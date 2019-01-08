Avcılar'da hurdalık yangını (4)

Alper KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir hurdal\u0131kta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdal\u0131kta saat 12.30 s\u0131ralar\u0131ndan yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle yo\u011fun duman y\u00fckseldi. Yang\u0131na itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.PARTNERMalezya kral\u0131n\u0131 tahtan indiren +18'lik g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerYola terk edilen otomobil yand\u0131Telefon doland\u0131r\u0131c\u0131s\u0131 kuryeleri, bankadan para \u00e7ekerken yakaland\u0131
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