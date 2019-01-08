Avcılar'da hurdalık yangını (5)

Alper KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir hurdal\u0131kta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdal\u0131kta saat 12.30 s\u0131ralar\u0131ndan yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle yo\u011fun duman y\u00fckseldi. Yang\u0131na itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.Onu g\u00f6rmek i\u00e7in kilometrelerce yol katediyorlar!\u015eakayla ba\u015flayan kavgada arkada\u015f\u0131n\u0131 vurduTokat'ta uyu\u015fturucu ticaretine 4 tutuklama
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