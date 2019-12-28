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  4. Avcılar’da iki otomobil çarpıştı, sürücü çıkan yangından son anda kurtuldu

Avcılar’da iki otomobil çarpıştı, sürücü çıkan yangından son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:21 | Son Güncelleme

Avcılar’da çarpışan iki otomobilden birinde yangın çıktı.

Avcılar’da çarpışan iki otomobilden birinde yangın çıktı. Çıkan yangında bir sürücü kendini son anda dışarı atarken, dumandan etkilenen sürücü sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza, Haramidere Ambarlı Yolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametinde ilerleyen Emrullah D. idaresindeki 64 KD 033 plakalı araç ile Suat M. yönetimindeki 34 CBA 946 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan Suat M. idaresindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Bu sırada Suat M. ise alevlerin içinden kendini dışarı atarak kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yanan araca söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen Suat M.’yi sağlık ekipleri ambulansa alarak müdahale etti. Yanan araç itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından söndürüldü. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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