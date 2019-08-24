Avcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde iskeleden bir kişinin intihar amaçlı koşarak denize atladığı, 5 dakika kadar açığa yüzdükten sonra kulaç açmayı bıraktığı ihbar edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ve iskelenin çevresinde el fenerli arama başlattı. Polis, görgü tanığı olta ile balık avlayan kişiler ile bölgede bulunan Z. D. ve yanında bulunan E.Ö. adlı genç kadınların verdiği bilgiye dayanarak aramalarına başladı. Gece karanlığında aramaların istenen sonucu veremeyeceği göz önüne alınarak Sahil Güvenlik'e de bilgi verildi. Görgü tanıklarından Z.D. adlı genç kız, Enser adlı soyadını bilmediği kişinin kendisini sevdiğini söyleyerek arkadaşlık teklif ettiğini, kendisinin olumsuz yanıt vermesi üzerine bu kişinin elbiseleri ile denize atladığını, gözden kayboluncaya kadar denizin açıklarına doğru yüzdüğünü söyledi.