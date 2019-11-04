- Avcılar’da kadın cinayeti...

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da oturan Ercan A., tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40), biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ercan A., polis tarafından aranıyor. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, "Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu” dedi

Olay bugün saat 07.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi’ndeki bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunan Ercan A., resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı yeniden tartıştı. Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı defalarca karnına saplayarak kaçtı. Ercan A., kaçarken, bıçağı da çaprazdaki binanın girişine attı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu Özgür Kurt, ve annesi Bedia Akar'ın araması üzerine gelen 112 servisi görevlileri ile hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.