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- Avcılar’da kadın cinayeti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

AVCILAR’da oturan Ercan A., tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40), biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da oturan Ercan A., tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40), biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ercan A., polis tarafından aranıyor. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, "Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu” dedi

Olay bugün saat 07.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi’ndeki bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunan Ercan A., resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı yeniden tartıştı. Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı defalarca karnına saplayarak kaçtı. Ercan A., kaçarken, bıçağı da çaprazdaki binanın girişine attı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu Özgür Kurt, ve annesi Bedia Akar'ın araması üzerine gelen 112 servisi görevlileri ile hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta ve olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Kadının ilk eşinden oğlu Özgür Kurt, şunları anlattı: "Gece saat 02.00 sıralarında işten çıkıp eve geldim. Ayrı yaşayan üvey babam, saat 02.30 gibi eve geldi. 04.00 sıralarında yattılar. Olay, saat 07.30 gibi 2 yaşındaki kardeşimin gözü önünde oldu. Bu adamın daha önceden intihar girişimi var. Psikopat biraz. Kavga etmişliği de vardı. Annemi daha önce de dövme olayları vardı. Bayağı ayrı kaldılar. Bir iki haftadır da kardeşim için bir araya gelmişlerdi. .”

SIĞINMA EVİNDE ŞİDDETİ ÖNLEMEK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ
Kızını kaybeden Bedia Akar, öldürülen kızı Seda Kurt’un daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu anlatırken, "Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu” dedi. Bedia Akar, olay sırasında evde olduğunu, tüm çabasına rağmen damadını durduramadığını, torununun annesinin bıçaklandığını gördüğünü söyledi. Akar, çeşitli suçlardan defalarca yakalanan damadının Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında zaman zaman karakola giderek imza attığını anlattı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan, işsiz 41 yaşındaki Ercan A.’yı yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şüphelinin kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, intihara teşebbüsten suç kaydı bulunduğunu belirledi. Soruşturmaya devam ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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