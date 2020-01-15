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  4. Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2)

Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.  Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı. Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı. Ağır yaralanan Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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