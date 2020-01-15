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  4. Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da 300 TL alacağını alamadığı için iki kardeşi bıçakladı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Gözü dönmüş saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Yaralılardan birisinin ağır durumda olduğu belirlendi. Ağır yaralıya hemen yakındaki sağlık kliniğindeki görevliler gelerek müdahala etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakalarken, 112 ekibi de iki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 2 yaralı

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Avcılar kafe

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