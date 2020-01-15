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  4. Avcılar’da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

Avcılar’da kafede bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir kafede yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti.Avcılar Merkez Mahallesi’nde, Celal Gürkan Ö.

Avcılar’da bir kafede yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti.

Avcılar Merkez Mahallesi’nde, Celal Gürkan Ö. isimli şahıs, kendisine 300 lira borcu olduğu öğrenilen Ekrem ve Hüseyin Yıldırım isimli kardeşlerin bulunduğu kafeye gelerek alacağı parayı istemiş, bunun üzerine kardeşler ve Celal Gürkan Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Gürkan Ö., Yıldırım kardeşleri bıçakladıktan sonra olay yerinde gözaltına alınmış ve yaralı kardeşler ise hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım’ın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerinde gözaltına alınan Celal Gürkan Ö.’nün ise emniyetteki ifadesi devam ediyor.

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