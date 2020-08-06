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Avcılar'da kamyonun parçalandığı feci kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Avcılar'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun, parçalandığı kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da kamyonun parçalandığı feci kaza kamerada

Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki kamyon, M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağaca çarpan kamyon parçalandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı. Kamyon şoförü ve araç sürücüsü ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ağaçlara da çarparak, devriliyor.

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DHA

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