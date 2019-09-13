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Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:22 | Son Güncelleme

AVCILAR Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Genç, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 19 yaşındaki Hamzah Khoumnsi düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin çabasıyla kurtarılamayınca durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar yaptı. İtfaiye jeneratörüne takılan matkapla kaya parçaları kırılarak Faslı genç kurtarıldı. 1 saatlik çalışmayla kurtarılan genç, küçük sıyrıklar nedeniyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)

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