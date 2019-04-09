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AVCILAR'DA KENDİSİNE POLİS SÜSÜ VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

Avcılar'da, trafik tartışmasına girdiği kişiye kurusıkı tabancayı çekip, aracındaki siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da, trafik tartışmasına girdiği kişiye kurusıkı tabancayı çekip, aracındaki siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, trafik tartışmasına girdiği başka bir sürücüye tabanca gösterip, aracındaki polis siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçtı. Diğer sürücünün şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motorize ekiplerin de destek verdiği operasyonda, şüpheli Hardal Sokak'ta önü kesilerek durduruldu. Polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alırken, kurusıkı olduğu belirlenen tabancaya el koydu. Araç, incelenmek üzere çekilirken, şüpheli soruşturma için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Polisin durdurmasının ardından kaza yapan araç.
-Araçtaki siren sistemi çalıştırılırken
-Araçta saklanan kurusıkı tabanca götürülürken
Genel görüntüler

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